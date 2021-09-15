В Бурятии значительно выросло число вымогательств

Воровать и убивать в Бурятии стали меньше



Прокуратура Бурятии представила информацию о состоянии преступности в республике за январь-август 2021 года. Всего за восемь месяцев было зарегистрировано 14 286 преступлений. Это слегка (на 1,6 %) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (14 067).



Возросло число разбоев (+12 %), мошенничеств (+31 %), вымогательств (+70 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+60 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство ( 32 %), краж (-5 %), в том числе с проникновением в квартиры (-19 %), грабежей (-25 %), хулиганств (-53 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью ( 26 %), неправомерных завладений транспортными средствами ( 8,8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-18 %) и наркотиков (-1,6 %).



На 5,1 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,7 % (в январе – августе 2020 года – 30,7 %).



Растёт число краж и телефонных, а также интернет-мошенничеств. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 24 % и составило 2 547.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

