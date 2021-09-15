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В Улан-Удэ сотрудник «управляшки» получил предупреждение

В Улан-Удэ сотрудник «управляшки» получил предупреждение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Управляющая компания не разместила сведения в ГИС ЖКК

Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ООО «Мой комфортный дом». Эта управляющая компания занимается многоквартирными домами по улицам Смолина и Борсоева.

- В нарушение Жилищного кодекса РФ управляющей компанией не были размещены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства сведения о руководстве организации, её режим работы, почтовый и электронный адреса, номер телефона аварийно-диспетчерской службы, платежные реквизиты для приёма платы за коммунальные услуги и другая необходимая информация, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

После представления прокуратуры района нарушения закона были устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор района в отношении ответственного лица возбудил административное производство по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного района Улан-Удэ привлёк специалиста к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.
прокуратура управляющие компании

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