Управляющая компания не разместила сведения в ГИС ЖКК
Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ООО «Мой комфортный дом». Эта управляющая компания занимается многоквартирными домами по улицам Смолина и Борсоева.
- В нарушение Жилищного кодекса РФ управляющей компанией не были размещены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства сведения о руководстве организации, её режим работы, почтовый и электронный адреса, номер телефона аварийно-диспетчерской службы, платежные реквизиты для приёма платы за коммунальные услуги и другая необходимая информация, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
После представления прокуратуры района нарушения закона были устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурор района в отношении ответственного лица возбудил административное производство по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного района Улан-Удэ привлёк специалиста к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление вступило в законную силу.
В Улан-Удэ сотрудник «управляшки» получил предупреждение
Происшествия, Фото:
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