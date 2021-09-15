Виновник трагедии сбежал с места
42-летний житель Заиграевского района Бурятии, который насмерть сбил женщину и сбежал с места аварии, предстал перед судом.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в январе 2020 года в селе Новоильинск. Водитель не рассчитал боковой интервал для проезда мимо припаркованного автомобиля и сбил 62-летнюю женщину, которая выходила из него. Сбитая женщина скончалась на месте.
Виновник аварии с места ДТП скрылся. Он бросил машину в ограде дома, сбежал, но вскоре был задержан.
Заиграевский районный суд назначил виновному шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
- Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Сбивший насмерть женщину житель Бурятии отправится за решётку
Происшествия, Фото:
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