В Улан-Удэ подростка ударило током

ЧП произошло на железнодорожном мосту



Во вторник, 14 сентября, 16-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту, расположенном на 5648 км перегона «Улан-Удэ – Заудинский».



- Подросток залез на верхнюю часть конструкции моста, где его ударило током. Несовершеннолетний получил термические ожоги тела, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.



Пострадавший доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.



В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.



Жителям Бурятии напоминают, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье.



