ЧП произошло на железнодорожном мосту
Во вторник, 14 сентября, 16-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту, расположенном на 5648 км перегона «Улан-Удэ – Заудинский».
- Подросток залез на верхнюю часть конструкции моста, где его ударило током. Несовершеннолетний получил термические ожоги тела, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Пострадавший доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.
Жителям Бурятии напоминают, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье.
В Улан-Удэ подростка ударило током
Происшествия, Фото:
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