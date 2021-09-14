В Бурятии парень утонул, пытаясь переплыть реку

Тело утонувшего обнаружили туристы



Накануне, 13 сентября, на реке Иркут возле села Мойготы Тункинского района Бурятии обнаружили тело человека.



На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они перевезли тело мужчины с отмели на берег, где передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении СК РФ по Бурятии, погибшему было 29 лет. Парень в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть Иркут и утонул.



Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 сентября. Тело молодого человека обнаружили туристы ниже по течению реки.



- При исследовании прижизненных телесных повреждений не обнаружено. Проводится доследственная проверка, - отметили в следственном управлении.

