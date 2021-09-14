Тело утонувшего обнаружили туристы
Накануне, 13 сентября, на реке Иркут возле села Мойготы Тункинского района Бурятии обнаружили тело человека.
На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они перевезли тело мужчины с отмели на берег, где передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении СК РФ по Бурятии, погибшему было 29 лет. Парень в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть Иркут и утонул.
Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 сентября. Тело молодого человека обнаружили туристы ниже по течению реки.
- При исследовании прижизненных телесных повреждений не обнаружено. Проводится доследственная проверка, - отметили в следственном управлении.
В Бурятии парень утонул, пытаясь переплыть реку
Происшествия, Фото:
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