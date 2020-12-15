В школу приезжала скорая помощь
В школе № 19 Улан-Удэ распылили аэрозольный баллончик. Инцидент произошёл сегодня, 15 декабря, примерно в 15.30.
- Ребёнку-четверокласснику родители дали баллончик, поскольку он живёт в частном секторе – для того чтобы он мог себя обезопасить, если вдруг встретятся собаки. После уроков мальчики пошли в раздевалку, ребёнок вытащил из сумки баллончик, чтобы показать его, видимо. Прыснули чуть-чуть. Никто не пострадал, никто не отравился, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель председателя комитета по образованию администрации города Улан-Удэ Любовь Цепкова.
В школу приехала машина скорой помощи. Медики обследовали шесть детей, которые были в раздевалке в это время. Затем школьников отпустили по домам.
Также приехали родители ребёнка, написали объяснительную, что сами дали ему баллончик.
В 2017 году перцовый баллончик распылили в улан-удэнской гимназии №3.
В том же 2017-м ночью в подъезде многоквартирного дома на улице Жердева распылили газ, в результате чего пострадали местные жители.
В улан-удэнской школе распылили баллончик
Происшествия, Фото:
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