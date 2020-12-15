 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

В улан-удэнской школе распылили баллончик

В улан-удэнской школе распылили баллончик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В школу приезжала скорая помощь

В школе № 19 Улан-Удэ распылили аэрозольный баллончик. Инцидент произошёл сегодня, 15 декабря, примерно в 15.30.

- Ребёнку-четверокласснику родители дали баллончик, поскольку он живёт в частном секторе – для того чтобы он мог себя обезопасить, если вдруг встретятся собаки. После уроков мальчики пошли в раздевалку, ребёнок вытащил из сумки баллончик, чтобы показать его, видимо. Прыснули чуть-чуть. Никто не пострадал, никто не отравился, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель председателя комитета по образованию администрации города Улан-Удэ Любовь Цепкова.

В школу приехала машина скорой помощи. Медики обследовали шесть детей, которые были в раздевалке в это время. Затем школьников отпустили по домам.

Также приехали родители ребёнка, написали объяснительную, что сами дали ему баллончик.

В 2017 году перцовый баллончик распылили в улан-удэнской гимназии №3.

В том же 2017-м ночью в подъезде многоквартирного дома на улице Жердева распылили газ, в результате чего пострадали местные жители.
школа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ залило дороги
В Улан-Удэ залило дороги
Происшествия, 15.12.2020
Вечером в Улан-Удэ произошла коммунальная авария  
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
Происшествия, 15.12.2020
С грузовиком столкнулись две легковушки
В Улан-Удэ осудили не признавшего свою вину убийцу
В Улан-Удэ осудили не признавшего свою вину убийцу
Происшествия, 15.12.2020
Улан-удэнец убил одного мужчину и ранил другого
В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения
В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения
Происшествия, 15.12.2020
Он родилась и выросла в цыганской семье и не умела считать
На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены
На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены
Происшествия, 15.12.2020
Жуткое ЧП со шлангом произошло на свинокомплексе
В Бурятии осудили вальщика леса
В Бурятии осудили вальщика леса
Происшествия, 15.12.2020
Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке
В Улан-Удэ строитель напал на женщину-бригадира
В Улан-Удэ строитель напал на женщину-бригадира
Происшествия, 15.12.2020
Женщина-бригадир получила по лицу от подчинённого
Улан-удэнец на украденные деньги снял номер и напился
Улан-удэнец на украденные деньги снял номер и напился
Происшествия, 15.12.2020
Паспорт с деньгами и банковской картой он украл у случайного собутыльника
В Бурятии «чёрный лесоруб» подставил приятеля
В Бурятии «чёрный лесоруб» подставил приятеля
Происшествия, 15.12.2020
Мужчина попросил знакомого перевести незаконно заготовленный лес
В Бурятии едва не сгорела пилорама
В Бурятии едва не сгорела пилорама
Происшествия, 15.12.2020
Пожар произошёл в котельной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^