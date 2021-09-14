Пойманный с ящиком омуля житель Бурятии заявил, что нашёл его





Утром 10 сентября в селе Нюки Кабанского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль. В салоне они обнаружили 21 килограмм байкальского омуля и сеть. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, превысил 320 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Водитель пояснил, что незаконно выловленная рыба и сеть принадлежат его пассажиру – 25-летнему жителю посёлка Селенгинск.Молодой человек представил полицейским свою версию событий. Он рассказа, что попросил своего знакомого свозить по делам. По пути домой они остановились на берегу реки, где водитель остался сидеть в машине. А сам молодой человек заявил, что нашёл на берегу реки ящик с байкальским омулем и сеть и забрал их себе.Так ли это, полиция сейчас устанавливает. Но пока возбуждено уголовное дело не по браконьерской статье, а по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».С 15 августа по 30 октября в Бурятии проводится второй этап операции «Путина - 2021», целью которой является сохранение нерестового стада омуля и сига.В Бурятии действует абсолютный запрет на промышленный вылов омуля в Чивыркуйском заливе, бассейне реки Баргузин, в заливах Посольского и Истокского соров и в реке Селенга. Рыбу нельзя добывать даже в виде прилова.Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове 1 хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей.За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП, которая влечёт за собой наложение административного штрафа:- на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей;- на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей:- на юридических лиц в размере от 100 000 до 200 000 рублей.За незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершённую в местах нереста или на миграционных путях к нему, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 Уголовного кодекса. Она влечёт за собой минимальное уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы до 2 лет.При совершении такого преступления группой лиц по предварительному сговору предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 00 000 рублей либо лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, заведомо добытой преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 175 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы до 2 лет.