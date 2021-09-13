Медики провели операцию тяжело травмированному мужчине
В Джидинском районе Бурятии 19-летний молодой человек ударил ножом в сердце 44-летнего приятеля.
Молодой человек нанёс телесное повреждение пострадавшему в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии.
Раненого доставили в Петропавловскую центральную районную больницу. Врачи провели экстренную операцию на сердце, сообщается в группе «Джида-инфо.24/7».
- 12 сентября в 17.48 поступил сигнал. Ножевое ранение грудной клетки в с. Булык. Пострадавший доставлен в приёмное отделение бригадой через 12 минут в 18.00. Проведена экстренная операция, ушивание раны правого желудочка сердца, - говорится в сообщении.
Состояние больного остаётся стабильно тяжёлым.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Житель Бурятии ударил приятеля ножом в сердце
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медики провели операцию тяжело травмированному мужчине
Стала известна причина эвакуации людей из здания правительства Бурятии
Мужчина предоставлял наркоманам свою квартиру
Подъезды к правительственным зданиям были перекрыты
Дерзкий грабёж произошёл прямо днём на улице
Водитель не был пристёгнут
Коллега погибшего мужчины получил сильные ожоги
Осуждённый сбежал ещё в июне
Мужчина нашёл кошелёк в такси
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей
Самолёт полностью разрушен
Возможно, деревья уничтожили ради вида на рекламные щиты
Ссора, приведшая к трагедии, вспыхнула из-за незначительного повода
По подозрению в краже задержан житель Чечни
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей