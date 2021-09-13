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Житель Бурятии ударил приятеля ножом в сердце

Житель Бурятии ударил приятеля ножом в сердце
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики провели операцию тяжело травмированному мужчине

В Джидинском районе Бурятии 19-летний молодой человек ударил ножом в сердце 44-летнего приятеля.

Молодой человек нанёс телесное повреждение пострадавшему в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии.

Раненого доставили в Петропавловскую центральную районную больницу. Врачи провели экстренную операцию на сердце, сообщается в группе «Джида-инфо.24/7».

- 12 сентября в 17.48 поступил сигнал. Ножевое ранение грудной клетки в с. Булык. Пострадавший доставлен в приёмное отделение бригадой через 12 минут в 18.00. Проведена экстренная операция, ушивание раны правого желудочка сердца, - говорится в сообщении.

Состояние больного остаётся стабильно тяжёлым.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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