Житель Бурятии ударил приятеля ножом в сердце

Медики провели операцию тяжело травмированному мужчине



В Джидинском районе Бурятии 19-летний молодой человек ударил ножом в сердце 44-летнего приятеля.



Молодой человек нанёс телесное повреждение пострадавшему в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии.



Раненого доставили в Петропавловскую центральную районную больницу. Врачи провели экстренную операцию на сердце, сообщается в группе «Джида-инфо.24/7».



- 12 сентября в 17.48 поступил сигнал. Ножевое ранение грудной клетки в с. Булык. Пострадавший доставлен в приёмное отделение бригадой через 12 минут в 18.00. Проведена экстренная операция, ушивание раны правого желудочка сердца, - говорится в сообщении.



Состояние больного остаётся стабильно тяжёлым.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



