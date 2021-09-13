В Улан-Удэ неизвестные спилили 15 тополей





В Улан-Удэ на Левом берегу неизвестные спилили 15 молодых тополей.Инцидент произошел на улице Иволгинская, рядом со строительной базой «Терем» и средней школой № 44. По предварительной версии, возможно, таким образом владельцы рекламных щитов открыли видимость данных рекламных конструкций. Ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей, сообщает комитет городского хозяйства.Деревья были высажены МБУ «Городское лесничество» два года назад, всё это время за ними велся бережный уход – полив, прополка, внесение удобрений.Факты о вырубке деревьев переданы в управление административного контроля администрации Улан-Удэ, которое ведёт поиск виновных лиц. Очевидцев или владельцев видеорегистраторов просят обратиться в городское лесничество по тел.: 46-76-83.