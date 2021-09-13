 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные спилили 15 тополей

В Улан-Удэ неизвестные спилили 15 тополей
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Возможно, деревья уничтожили ради вида на рекламные щиты

В Улан-Удэ на Левом берегу неизвестные спилили 15 молодых тополей.

Инцидент произошел на улице Иволгинская, рядом со строительной базой «Терем» и средней школой № 44. По предварительной версии, возможно, таким образом владельцы рекламных щитов открыли видимость данных рекламных конструкций. Ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей, сообщает комитет городского хозяйства.


Деревья были высажены МБУ «Городское лесничество» два года назад, всё это время за ними велся бережный уход – полив, прополка, внесение удобрений.

Факты о вырубке деревьев переданы в управление административного контроля администрации Улан-Удэ, которое ведёт поиск виновных лиц. Очевидцев или владельцев видеорегистраторов просят обратиться в городское лесничество по тел.: 46-76-83.

деревья вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на пожаре погиб мужчина, приехавший в командировку
В Бурятии на пожаре погиб мужчина, приехавший в командировку
Происшествия, 13.09.2021
Коллега погибшего мужчины получил сильные ожоги
В Улан-Удэ неизвестные спилили 15 тополей
В Улан-Удэ неизвестные спилили 15 тополей
Происшествия, 13.09.2021
Возможно, деревья уничтожили ради вида на рекламные щиты
Житель Бурятии выпил впервые за четыре года и убил соседку
Житель Бурятии выпил впервые за четыре года и убил соседку
Происшествия, 13.09.2021
Ссора, приведшая к трагедии, вспыхнула из-за незначительного повода
Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы
Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы
Происшествия, 13.09.2021
По подозрению в краже задержан житель Чечни
Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков
Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков
Происшествия, 13.09.2021
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей
Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Происшествия, 13.09.2021
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей
Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины
Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины
Происшествия, 13.09.2021
Убийство произошло во время застолья
В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
Происшествия, 13.09.2021
Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября
В Бурятии в выходные разбились два мотоциклиста
В Бурятии в выходные разбились два мотоциклиста
Происшествия, 13.09.2021
Обоим погибшим было всего по 24 года
В Бурятии дотла сгорела дача
В Бурятии дотла сгорела дача
Происшествия, 12.09.2021
Пожар произошёл ночью
В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами
В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами
Происшествия, 12.09.2021
Пожар произошёл на частной территории

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^