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В Бурятии водитель «Лэнд Крузера» заклеил госномер плёнкой

В Бурятии водитель «Лэнд Крузера» заклеил госномер плёнкой
Происшествия, 
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД в Тарбагатайском районе Бурятии остановили внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». За рулём был 33-летний мужчина.

Государственные регистрационные знаки были специально заклеены плёнкой, препятствующей идентификации номеров.

- За данное нарушение в отношении предприимчивого мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.2 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


видео - УГИБДД по Бурятии 

Управление машиной с государственными регистрационными знаками, видоизменёнными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечёт наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.
ГИБДД

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