Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте
В Сургуте задержали двух подростков из Бурятии 2003 и 2005 года рождения. В ходе личного досмотра у несовершеннолетних в карманах курток было обнаружено более 70 свёртков с веществом светлого цвета.
Кроме того, проводился осмотр квартиры, которую снимали подростки на ул. Крылова. В жилище на балконе полицейские нашли рюкзак с двумя пакетами, в которых содержалось по 60 свёртков с аналогичным веществом.
После проведения экспертизы установлено, что изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона общей массой почти 300 граммов.
Изъятые наркотики предназначались для последующего распространения с помощью закладок на территории города. «Свой преступный умысел довести до конца задержанным не удалось», - отмечают в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
- Отметим, что подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления прибыли на территорию Сургута несколько недель назад из Республики Бурятия с целью заработка путём распространения запрещённых препаратов. Молодые люди изначально проживали в различных хостелах, а затем арендовали квартиру. Со слов задержанных, им удалось нелегально заработать порядка 50 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В содеянном подростки раскаялись. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.
По факту попытки сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Подростки из Бурятии пытались заработать на закладках
Происшествия, Фото:
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