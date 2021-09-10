Подростки из Бурятии пытались заработать на закладках

Происшествия, Фото: из архива

Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте



В Сургуте задержали двух подростков из Бурятии 2003 и 2005 года рождения. В ходе личного досмотра у несовершеннолетних в карманах курток было обнаружено более 70 свёртков с веществом светлого цвета.



Кроме того, проводился осмотр квартиры, которую снимали подростки на ул. Крылова. В жилище на балконе полицейские нашли рюкзак с двумя пакетами, в которых содержалось по 60 свёртков с аналогичным веществом.



После проведения экспертизы установлено, что изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона общей массой почти 300 граммов.



Изъятые наркотики предназначались для последующего распространения с помощью закладок на территории города. «Свой преступный умысел довести до конца задержанным не удалось», - отмечают в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.



- Отметим, что подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления прибыли на территорию Сургута несколько недель назад из Республики Бурятия с целью заработка путём распространения запрещённых препаратов. Молодые люди изначально проживали в различных хостелах, а затем арендовали квартиру. Со слов задержанных, им удалось нелегально заработать порядка 50 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.



В содеянном подростки раскаялись. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.



По факту попытки сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

