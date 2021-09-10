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В Улан-Удэ ликвидировали наркопритон

В Улан-Удэ ликвидировали наркопритон
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Собиравшиеся там люди употребляли наркотики опийной группы

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали 32-летнего улан-удэнца, организовавшего наркопритон. Там наркоманы готовили и употребляли наркотики опийной группы.

Мужчина с начала мая по 29 июня предоставлял помещение своего сарая для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркоманов, 41 и 46 лет, посещавших помещение.

- Знакомые заранее переводили мужчине деньги на банковскую карту. Он самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. Запрещённые вещества он употреблял вместе с ними, - сообщили в МВД по Бурятии.


От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался. Поэтому он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП. Суд ему назначил арест на трое суток. В отношении посещавших его приятелей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.

С места происшествия полицейские изъяли шприцы и посуду для приготовления наркотика.

- Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, - уточнили в МВД по Бурятии.



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