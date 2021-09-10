В Улан-Удэ ликвидировали наркопритон









Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали 32-летнего улан-удэнца, организовавшего наркопритон. Там наркоманы готовили и употребляли наркотики опийной группы.Мужчина с начала мая по 29 июня предоставлял помещение своего сарая для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркоманов, 41 и 46 лет, посещавших помещение.- Знакомые заранее переводили мужчине деньги на банковскую карту. Он самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. Запрещённые вещества он употреблял вместе с ними, - сообщили в МВД по Бурятии.От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался. Поэтому он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП. Суд ему назначил арест на трое суток. В отношении посещавших его приятелей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.С места происшествия полицейские изъяли шприцы и посуду для приготовления наркотика.- Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, - уточнили в МВД по Бурятии.