Житель Бурятии и гражданин КНР занимались контрабандой леса

Один из фигурантов во время обыска ударил таможенника



В Бурятии в суд направлено уголовное дело о контрабанде древесины общей стоимостью свыше четырёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Перед судом предстанут 50-летний житель Прибайкальского района и 39-летний гражданин Китая.



По версии следствия, обвиняемые, сообщники в июне-июле 2020 года незаконно вывезли в Китай свыше 160 кубометров лесоматериалов. Стоимость партии превысила 1,6 млн рублей.



В качестве подтверждения законности происхождения товара контрабандисты вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



Кроме того, они также пытались вывезти свыше 200 кубометров древесины на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Однако на этот раз преступление вовремя обнаружили таможенники ЖДПП Наушки.



В марте 2021 года в помещении коммерческой организации проходил обыск. Во время обыска фигурант дела из Бурятии напал на таможенника, дважды ударив его плечом в область груди.



Житель Бурятии обвиняется по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Применение насилия в отношении представителя власти», его сообщник из Китая – в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.





