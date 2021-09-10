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Житель Бурятии и гражданин КНР занимались контрабандой леса

Житель Бурятии и гражданин КНР занимались контрабандой леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из фигурантов во время обыска ударил таможенника

В Бурятии в суд направлено уголовное дело о контрабанде древесины общей стоимостью свыше четырёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Перед судом предстанут 50-летний житель Прибайкальского района и 39-летний гражданин Китая.

По версии следствия, обвиняемые, сообщники в июне-июле 2020 года незаконно вывезли в Китай свыше 160 кубометров лесоматериалов. Стоимость партии превысила 1,6 млн рублей.

В качестве подтверждения законности происхождения товара контрабандисты вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.

Кроме того, они также пытались вывезти свыше 200 кубометров древесины на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Однако на этот раз преступление вовремя обнаружили таможенники ЖДПП Наушки.

В марте 2021 года в помещении коммерческой организации проходил обыск. Во время обыска фигурант дела из Бурятии напал на таможенника, дважды ударив его плечом в область груди.

Житель Бурятии обвиняется по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Применение насилия в отношении представителя власти», его сообщник из Китая – в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.


контрабанда леса

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