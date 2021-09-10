Один из фигурантов во время обыска ударил таможенника
В Бурятии в суд направлено уголовное дело о контрабанде древесины общей стоимостью свыше четырёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Перед судом предстанут 50-летний житель Прибайкальского района и 39-летний гражданин Китая.
По версии следствия, обвиняемые, сообщники в июне-июле 2020 года незаконно вывезли в Китай свыше 160 кубометров лесоматериалов. Стоимость партии превысила 1,6 млн рублей.
В качестве подтверждения законности происхождения товара контрабандисты вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.
Кроме того, они также пытались вывезти свыше 200 кубометров древесины на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Однако на этот раз преступление вовремя обнаружили таможенники ЖДПП Наушки.
В марте 2021 года в помещении коммерческой организации проходил обыск. Во время обыска фигурант дела из Бурятии напал на таможенника, дважды ударив его плечом в область груди.
Житель Бурятии обвиняется по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Применение насилия в отношении представителя власти», его сообщник из Китая – в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.
Житель Бурятии и гражданин КНР занимались контрабандой леса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребёнок был госпитализирован
Мужчина скончался на месте
Один из фигурантов во время обыска ударил таможенника
Инциденты произошли с разницей в несколько часов
Похититель пытался доказать, что он не виновен
Нарушители были в нетрезвом виде и представлялись вымышленными именами
Сотрудник колонии доставлял заключённым наркотики и телефоны
Потерявшийся сам связался со спасателями
Девочка успела выбежать из горящей машины
Безработный уехал на рыбообработку на Камчатку
Вор сбежал из Улан-Удэ в тарбагатайский лес
Убийство произошло в присутствии маленького ребёнка
Женщина украла товар в книжном магазине
Дрезина столкнулась с поездом
140 детей получили травмы