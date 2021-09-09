 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

В Улан-Удэ осудили продажного экс-сотрудника колонии

В Улан-Удэ осудили продажного экс-сотрудника колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудник колонии доставлял заключённым наркотики и телефоны

В Улан-Удэ суд вынес приговор 23-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии строгого режима № 8.

Он признан виновным в совершении шести преступлений по статье «Превышение должностных полномочий», пяти преступлений по статье «Мелкое взяточничество», двух покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении, а также в получении взятки, сообщили в СУ СКР по Бурятии. 

Молодой человек состоял в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности в колонии.

С августа 2020 по март 2021 года по просьбе заключенных он проносил на территорию исправительного учреждения полученные от посредников за пределами колонии средства связи, наркотики и другие вещи, использование которых осуждёнными запрещено. За это сотрудник получал взятки в размере от 1 до 16 тыс. рублей, которые передавались ему наличными, либо путём переводов на банковский счёт.

23 марта 2021 года инспектор пытался пронести на территорию учреждения наркотик в крупном размере, которое намеревался затем сбыть заключенным. Однако во время прохождения пропускного пункта при личном досмотре наркотики обнаружены у него и изъяты оперативными сотрудниками колонии.

- После этого, в рамках возбуждённого уголовного дела в квартире молодого человека проведён обыск и обнаружен ещё один сверток с наркотиками, которые он собирался также пронести на территорию исправительного учреждения с целью сбыта осуждённым, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, способствовал следствию. После чего подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, который предусматривает упрощенное судопроизводство со снижением максимального срока или размера наказания, установленного уголовным законом.

Заявленное ходатайство удовлетворено. Приговором суда бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, с испытательным сроком.

колония наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу
В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу
Происшествия, 09.09.2021
Потерявшийся сам связался со спасателями
В Бурятии вахтовик пытался обмануть центр занятости
В Бурятии вахтовик пытался обмануть центр занятости
Происшествия, 09.09.2021
Безработный уехал на рыбообработку на Камчатку
В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу
В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу
Происшествия, 09.09.2021
Вор сбежал из Улан-Удэ в тарбагатайский лес
Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Происшествия, 09.09.2021
Убийство произошло в присутствии маленького ребёнка
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
Происшествия, 09.09.2021
Водитель и пассажиры разбежались, испугавшись наказания
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 09.09.2021
Жертва аферистов попался на распространённую схему
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
Происшествия, 09.09.2021
Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
Происшествия, 09.09.2021
Непристёгнутая девочка танцевала во время движения
В Бурятии за сутки сгорели два дома
В Бурятии за сутки сгорели два дома
Происшествия, 09.09.2021
Также на чердаке жилого дома горел утеплитель
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Происшествия, 09.09.2021
Братья убили незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
Происшествия, 09.09.2021
Грабитель вытащил из кармана портмоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^