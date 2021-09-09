В Улан-Удэ осудили продажного экс-сотрудника колонии

Сотрудник колонии доставлял заключённым наркотики и телефоны
В Улан-Удэ суд вынес приговор 23-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии строгого режима № 8.
Он признан виновным в совершении шести преступлений по статье «Превышение должностных полномочий», пяти преступлений по статье «Мелкое взяточничество», двух покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении, а также в получении взятки, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Молодой человек состоял в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности в колонии.
С августа 2020 по март 2021 года по просьбе заключенных он проносил на территорию исправительного учреждения полученные от посредников за пределами колонии средства связи, наркотики и другие вещи, использование которых осуждёнными запрещено. За это сотрудник получал взятки в размере от 1 до 16 тыс. рублей, которые передавались ему наличными, либо путём переводов на банковский счёт.
23 марта 2021 года инспектор пытался пронести на территорию учреждения наркотик в крупном размере, которое намеревался затем сбыть заключенным. Однако во время прохождения пропускного пункта при личном досмотре наркотики обнаружены у него и изъяты оперативными сотрудниками колонии.
- После этого, в рамках возбуждённого уголовного дела в квартире молодого человека проведён обыск и обнаружен ещё один сверток с наркотиками, которые он собирался также пронести на территорию исправительного учреждения с целью сбыта осуждённым, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, способствовал следствию. После чего подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, который предусматривает упрощенное судопроизводство со снижением максимального срока или размера наказания, установленного уголовным законом.
Заявленное ходатайство удовлетворено. Приговором суда бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, с испытательным сроком.
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Происшествия, Фото:
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