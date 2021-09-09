Убийство произошло в присутствии маленького ребёнка
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, 27 и 29 лет, которые до смерти избили мужчину. Парни обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, повлёкшем смерть потерпевшего.
По версии следствия, 9 ноября 2020 года в течение дня друзья распивали спиртное в квартире дома в Улан-Удэ со случайной компанией. Там они познакомились с женщиной, которая стала жаловаться на своего супруга. Она попросила разобраться с мужем и помочь забрать их общего ребёнка.
Молодые люди согласились на просьбу новой знакомой. Они вместе с ней на автомобиле приятеля приехали в село Усть-Урма Селенгинского района к мужу женщины, ворвались к нему в дом и стали жестоко избивать с особой жестокостью. Всё это происходило в присутствии маленького сына супругов.
После этого женщина забрала ребёнка, и они все вместе уехали обратно в город. Мужчина, избитый парнями, от полученных повреждений вскоре скончался на месте.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Происшествия, Фото:
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