 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены

Двое улан-удэнцев избили до смерти мужчину по просьбе его жены
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийство произошло в присутствии маленького ребёнка

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, 27 и 29 лет, которые до смерти избили мужчину. Парни обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, повлёкшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, 9 ноября 2020 года в течение дня друзья распивали спиртное в квартире дома в Улан-Удэ со случайной компанией. Там они познакомились с женщиной, которая стала жаловаться на своего супруга. Она попросила разобраться с мужем и помочь забрать их общего ребёнка.

Молодые люди согласились на просьбу новой знакомой. Они вместе с ней на автомобиле приятеля приехали в село Усть-Урма Селенгинского района к мужу женщины, ворвались к нему в дом и стали жестоко избивать с особой жестокостью. Всё это происходило в присутствии маленького сына супругов.

После этого женщина забрала ребёнка, и они все вместе уехали обратно в город. Мужчина, избитый парнями, от полученных повреждений вскоре скончался на месте.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
Происшествия, 09.09.2021
Водитель и пассажиры разбежались, испугавшись наказания
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 09.09.2021
Жертва аферистов попался на распространённую схему
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
Происшествия, 09.09.2021
Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
Происшествия, 09.09.2021
Непристёгнутая девочка танцевала во время движения
В Бурятии за сутки сгорели два дома
В Бурятии за сутки сгорели два дома
Происшествия, 09.09.2021
Также на чердаке жилого дома горел утеплитель
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Происшествия, 09.09.2021
Братья убили незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
Происшествия, 09.09.2021
Грабитель вытащил из кармана портмоне
В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды
В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды
Происшествия, 09.09.2021
Продавцы выявили недостачу во время инвентаризации
С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП
С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП
Происшествия, 09.09.2021
Ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей
В Забайкалье мальчик утонул в колодце
В Забайкалье мальчик утонул в колодце
Происшествия, 09.09.2021
Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села
В Бурятии за сутки поймали 23 пьяных водителей
В Бурятии за сутки поймали 23 пьяных водителей
Происшествия, 09.09.2021
Пять человек попались на повторной пьяной езде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^