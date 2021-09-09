В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй









Утром 2 сентября в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии водитель иномарки врезался в электроопору. После аварии мужчина сбежал, ведь было почему: в салоне машины приехавшие полицейские обнаружили 10 мешков, набитых коноплёй.- По результатам проведённой впоследствии экспертизы это более 26 килограммов наркотического средства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Впрочем, виновника аварии поймали практически сразу. Всего через несколько минут после того, как полицейские приехали на место, они заметили идущего мужчину. Увидев сотрудников, он бросился бежать в поле, но был задержан. 32-летний мужчина оказался водителем иномарки, попавшей в ДТП.- Следствием установлено, что 1 сентября 32-летний житель Заиграевского района попросил автомобиль у своего приятеля. Не имеющий водительских прав мужчина вместе с хозяином иномарки и его другом поехали в Тарбагатайский район. Ночью, пока после употребления спиртного пассажиры спали, водитель остановился и несколько часов собирал коноплю. Собранное он упаковал в мешки и погрузил в салон и багажник автомобиля, - рассказали в МВД по Бурятии.Как раз на обратной дороге мужчина не справился с управлением и совершил ДТП. Испугавшись ответственности, водитель и пассажиры покинули место происшествия.От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем на него составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП. Также он привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Суд ему назначил административный арест на 13 суток.Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».