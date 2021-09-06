 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

Жительница Бурятии требовала 500 тысяч с коллеги за оскорбления

Жительница Бурятии требовала 500 тысяч с коллеги за оскорбления
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина записала на диктофон высказывания экс-коллеги

В конце августа Баунтовский районный суд вынес решение по иску жительницы района к бывшей коллеге. Женщина требовала компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей из-за неоднократных оскорблений и унижений.

Женщины работали в одной организации, и между ними сложились неприязненные отношения. Одна из них неоднократно высказывала оскорбления, в том числе, нецензурные, в адрес своей коллеги. Когда чаша терпения переполнилась, униженная женщина записала высказывания не выбирающей выражения коллеги на диктофон. После она обратилась в суд за защитой своей чести и доброго имени. В подтверждение она представила аудиозаписи.

- По ходатайству истца была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила унизительный характер оценки истца в выражениях, использованных ответчиком. Согласно заключению экспертизы, в аудиозаписях содержатся негативные сведения об истце, её деятельности, личных и деловых качествах, отрицательная/унизительная оценка личности адресата, а также в аудиозаписях содержатся лингвистические признаки неприличной формы, обсценная лексика, - отметили в районном суде.

Суд пришёл к выводу, что факт причинения морального вреда истцу нашёл подтверждение. «Унижение ответчиком истца, совершавшееся в оскорбительной форме, действительно повлекло физические и нравственные страдания, поскольку унижение в любом случае является психологической травмой», - продолжили в суде.

Суд взыскал с ответчика 10 тысяч рублей. Также суд взыскал в пользу истца понесённые расходы на производство судебно-лингвистической экспертизы - 22 тысячи рублей, расходы по оплате уплаченной при подаче иска госпошлины в 300 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
оскорбления

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
Происшествия, 06.09.2021
Осуждённый мужчина не раз попадался пьяным за рулём
В Бурятии безмасочник ударил полицейского по лицу
В Бурятии безмасочник ударил полицейского по лицу
Происшествия, 05.09.2021
Нарушитель пытался удрать от полицейских
В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков
В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков
Происшествия, 05.09.2021
Ликвидируют последствия паводка почти 200 человек
В Улан-Удэ на улице горел автомобиль
В Улан-Удэ на улице горел автомобиль
Происшествия, 05.09.2021
Густой дым шёл из моторного отсека
Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Происшествия, 05.09.2021
Ещё три человека получили травмы в страшном ДТП
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
Происшествия, 05.09.2021
Пожарные проникли в горящую квартиру через окно
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
Происшествия, 05.09.2021
Причиной стала неисправность кабеля
Иркутянин предстанет перед судом за наезд на дорожников
Иркутянин предстанет перед судом за наезд на дорожников
Происшествия, 04.09.2021
Пьяный водитель едва не убил двух человек 
В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков
В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков
Происшествия, 04.09.2021
Напряжённая ситуация остаётся в Улан-Удэ и Кяхтинском районе 
В Кяхтинском районе Бурятии вода в 125 подпольях
В Кяхтинском районе Бурятии вода в 125 подпольях
Происшествия, 04.09.2021
Спасатели продолжают помогать людям 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^