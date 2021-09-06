Жительница Бурятии требовала 500 тысяч с коллеги за оскорбления

Женщина записала на диктофон высказывания экс-коллеги



В конце августа Баунтовский районный суд вынес решение по иску жительницы района к бывшей коллеге. Женщина требовала компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей из-за неоднократных оскорблений и унижений.



Женщины работали в одной организации, и между ними сложились неприязненные отношения. Одна из них неоднократно высказывала оскорбления, в том числе, нецензурные, в адрес своей коллеги. Когда чаша терпения переполнилась, униженная женщина записала высказывания не выбирающей выражения коллеги на диктофон. После она обратилась в суд за защитой своей чести и доброго имени. В подтверждение она представила аудиозаписи.



- По ходатайству истца была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила унизительный характер оценки истца в выражениях, использованных ответчиком. Согласно заключению экспертизы, в аудиозаписях содержатся негативные сведения об истце, её деятельности, личных и деловых качествах, отрицательная/унизительная оценка личности адресата, а также в аудиозаписях содержатся лингвистические признаки неприличной формы, обсценная лексика, - отметили в районном суде.



Суд пришёл к выводу, что факт причинения морального вреда истцу нашёл подтверждение. «Унижение ответчиком истца, совершавшееся в оскорбительной форме, действительно повлекло физические и нравственные страдания, поскольку унижение в любом случае является психологической травмой», - продолжили в суде.



Суд взыскал с ответчика 10 тысяч рублей. Также суд взыскал в пользу истца понесённые расходы на производство судебно-лингвистической экспертизы - 22 тысячи рублей, расходы по оплате уплаченной при подаче иска госпошлины в 300 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

