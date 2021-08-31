В Бурятии рыбак нашёл тело без головы и рук

На теле находились следующие предметы одежды: брюки тёмно-синего цвета, кожаный ремень коричневого цвета, спортивное трико тёмного цвета с лампасами белого цвета, чёрные трусы, чёрные носки, носки шерстяные серого цвета с чёрными полосками, резиновый сапог (болотник) на правую ногу, на носке сапога имеется заплатка из резины, цепочка и крест из металла жёлтого цвета.





14 августа рыбак сплавлялся на резиновой лодке по реке Муякан в Муйском районе Бурятии. Причалив к берегу в местности, расположенной на расстоянии около 150 метров от автодороги «Таксимо-Северомуйск» и на расстоянии около 50 километров от посёлка Таксимо, мужчина обнаружил там человеческие останки. Тело было без головы и рук.Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По предварительным данным, обнаруженное рыбаком тело без головы и рук могло принести течением реки. Смерть человека с учётом гнилостных изменений, предположительно, наступила весной.Пол, возраст, раса и иные данные о личности покойного пока не известны.Всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности покойного человека или обстоятельствах его смерти, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8(30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).