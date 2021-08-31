Житель Бурятии душил транспортного полицейского

Пьяный мужчина, не желая быть привлечённым к административной ответственности, схватил сотрудника полиции за шею и с силой сдавил. В результате нападения у полицейского образовались ссадины.

Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес обвинительный приговор местному жителю, который пытался задушить транспортного полицейского.Нападение произошло в июне 2021 года. Мужчина находился в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники транспортной полиции остановили его для установления личности и составления административного протокола.- В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным полностью. Он признан виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Суд назначил агрессивному мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.