Задержаны трое подозреваемых
Вчера в седьмом часу вечера в Кяхте поступил сигнал о проникновении в городской дом культуры, который находится на охране.
Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место через несколько минут. Они обнаружили следы взлома окна.
Росгвардейцы при обследовании территории задержали троих подозреваемых. Один находился в доме культуры, двое прятались на заднем дворе.
Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии пытались взломать дом культуры
Происшествия, Фото:
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