В Бурятии в сгоревшем вагончике на берегу озера нашли труп





28 августа на берегу озера Торма возле села Оронгой Иволгинского района Бурятии обнаружили сгоревший жилой вагончик. Внутри были найдены останки 67-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.По предварительным данным, на озере Торма предприниматель разводил рыбу. Для охраны хозяйства на побережье был установлен вагончик, в котором посменно проживали сторожа. В жилом помещении имелось бытовое газовое оборудование.Утром 28 августа прибывший для смены сторожа работник на месте вагончика обнаружил пепелище, внутри которого находились останки человека. Последний раз сторож выходил на связь два дня назад.- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, для установления точной причины возгорания жилого помещения назначено пожарно-техническое исследование; ведётся поиск и опрос туристов, отдыхавших на побережье в предвыходные и выходные дни. Истребованы документы, связанные с условиями и режимом труда, покойного мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - добавили в следственном управлении.