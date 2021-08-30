Жителя Бурятии оштрафовали за выстрел на балконе

Стреляющего мужчину «сдали» полиции соседи



12 августа Бичурский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении стрелявшего в воздух мужчины.



25 июня на балконе дома по улице Ленина в селе Бичура местный житель выстрелил в воздух из пневматической винтовки. О происшествии неравнодушные соседи сообщили в полицию.



Согласно заключению эксперта, винтовка является пневматической пружинно-поршневой винтовкой и к огнестрельному оружию не относится.



Постановлением суда мужчина признан виновным по ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населённых пунктах».



- При назначении наказания суд учёл обстоятельства, смягчающие административную ответственность, личность виновного, его имущественное положение, в связи с чем, применил положение ч. 2.2. ст. 4.1. КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в районном суде.



Постановление вступило в законную силу.

