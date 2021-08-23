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В Бурятии поджигают шиномонтажки

В Бурятии поджигают шиномонтажки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Шиномонтажки горят по ночам

В ночь с 21 на 22 августа в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в шиномонтажной мастерской.

- На момент прибытия пожарных горела кровля и стена здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. Огнём повреждена наружная стена и кровля здания на общей площади 16 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, причиной пожара послужил поджог.

Это уже второй поджог шиномонтажки за несколько дней. Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа неизвестные подожгли шиномонтажную станцию в селе Иволгинск. Пожар также произошёл ночью.

О поимке поджигателей в обоих случаях пока не сообщалось.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог

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