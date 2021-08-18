В Бурятии подожгли шиномонтажку

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл ночью



В ночь с 17 на 18 августа на номер «112» поступило сообщение о пожаре на СТО в селе Иволгинск.



На момент прибытия пожарных горело помещение шиномонтажной станции.



Открытое горение пожарные ликвидировали за 20 минут. Строение выгорело на площади 15 кв.м.



Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Справка:



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.







