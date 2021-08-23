Улан-удэнка специально поила соседа, чтобы обворовывать

Схему, чтобы обчищать соседа, придумала многодетная мать



38-летняя безработная улан-удэнка, мать троих детей, предстанет перед судом за кражи.



Как-то раз женщина пришла к соседу, и они стали распивать спиртное. Во время застолья мужчина отлучился, оставив телефон на столе. Гостья увидела, что на телефон стали приходить смс из банка.



Женщина смекнула и тут же перевела себе тысячу рублей. Но затем её аппетиты стали расти на глазах. Когда сосед вновь отлучился, она снова перевела деньги. После несколько дней подряд приходила к соседу, специально поила его алкоголем, а во время отлучек переводила деньги.



Всего за четыре дня она украла 33 700 рублей.



- Действия предприимчивой соседки следствием квалифицированы как кража, с причинением значительного ущерба, с банковского счёта потерпевшего. Уголовное дело недавно окончено органом расследования, вскоре будет направлено в суд, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Инга Бахутова.

