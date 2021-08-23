Схему, чтобы обчищать соседа, придумала многодетная мать
38-летняя безработная улан-удэнка, мать троих детей, предстанет перед судом за кражи.
Как-то раз женщина пришла к соседу, и они стали распивать спиртное. Во время застолья мужчина отлучился, оставив телефон на столе. Гостья увидела, что на телефон стали приходить смс из банка.
Женщина смекнула и тут же перевела себе тысячу рублей. Но затем её аппетиты стали расти на глазах. Когда сосед вновь отлучился, она снова перевела деньги. После несколько дней подряд приходила к соседу, специально поила его алкоголем, а во время отлучек переводила деньги.
Всего за четыре дня она украла 33 700 рублей.
- Действия предприимчивой соседки следствием квалифицированы как кража, с причинением значительного ущерба, с банковского счёта потерпевшего. Уголовное дело недавно окончено органом расследования, вскоре будет направлено в суд, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Инга Бахутова.
Улан-удэнка специально поила соседа, чтобы обворовывать
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Шиномонтажки горят по ночам
Схему, чтобы обчищать соседа, придумала многодетная мать
Мошенница использовала фальшивый чек
Один из погибших не был пристёгнут
Сотрудники ГИБДД просили женщину убавить музыку ночью
Хозяйку квартиры обнаружили на полу
Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Из-за автоаварии образовалась пробка
Все семь беглецов пойманы
Розыск четверых сбежавших осуждённых продолжается
На месте работает прокурор республики
Столкнулись ВАЗ-21074 и микроавтобус
За информацию о сбежавших осуждённых объявлено вознаграждение
Введён оперативный план «Сирена»
При побеге осуждённых поранился санитар