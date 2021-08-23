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Улан-удэнка обманула продавца бутика на девять тысяч

Улан-удэнка обманула продавца бутика на девять тысяч
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мошенница использовала фальшивый чек

Приговором Советского районного суда 19-летняя ранее судимая жительница Улан-Удэ признана виновной в мошенничестве.

Всё произошло в октябре 2020 года. Девушка в бутике торгового центра обманула продавца при «покупке» одежды. Она показала продавцу скриншот чека мобильного банка, якобы подтверждающий перевод денег на банковский счёт ИП. Однако этот чек оказался фальшивым.

Продавец, поверив девушке, отдала ей одежду. Общий ущерб составил 9 200 рублей.

- Приговором суда по совокупности приговоров, с полным присоединением наказания по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района Улан-Удэ от июня 2020 года, подсудимой окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком два года, - сообщили в суде.

Также мошенница обязана будет выплатить штраф в пять тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
мошенничество

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