Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП

Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу



45-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в смертельном ДТП.



В судебном заседания установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности, а в 2019 году осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ноябре 2019 года в вечернее время мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, подвергая себя и других опасности.



Следуя по автомобильной дороге посёлка Селенгинск, водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречного транспорта погиб.



Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



