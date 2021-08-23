Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу
45-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в смертельном ДТП.
В судебном заседания установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности, а в 2019 году осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ноябре 2019 года в вечернее время мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, подвергая себя и других опасности.
Следуя по автомобильной дороге посёлка Селенгинск, водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречного транспорта погиб.
Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия, Фото:
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