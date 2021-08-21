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В ДТП на трассе в Бурятии пострадал водитель

В ДТП на трассе в Бурятии пострадал водитель
Происшествия,  Фото:https://www.instagram.com/dtp_03/
Столкнулись ВАЗ-21074 и микроавтобус

Сегодня в Мухоршибирском районе Бурятии в два часа дня произошло ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ-21074, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал вблизи села Никольск, совершил столкновение с автомобилем «Рено Мастер».

В результате ДТП 60-летний водитель ВАЗа с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В микроавтобусе на момент ДТП пассажиров не было, уточнили дорожные полицейские. 



ДТП

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