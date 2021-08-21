В ДТП на трассе в Бурятии пострадал водитель













Сегодня в Мухоршибирском районе Бурятии в два часа дня произошло ДТП.Водитель автомобиля ВАЗ-21074, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал вблизи села Никольск, совершил столкновение с автомобилем «Рено Мастер».В результате ДТП 60-летний водитель ВАЗа с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В микроавтобусе на момент ДТП пассажиров не было, уточнили дорожные полицейские.