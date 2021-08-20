В Бурятии у женщины произошёл инсульт вдали от цивилизации

Пациентку эвакуировали на аэролодке и вертолёте



19 августа санитарная авиация Территориального центра медицины катастроф вертолётом Л-410 эвакуировала двух пациентов из отдалённого района Бурятии.



У женщины, которая летом всегда живёт на заимке, в 80 километрах от ближайшего населённого пункта, произошёл инсульт. Она потеряла сознание.



Родственники обнаружили её только спустя время. Они связались с центральной районной больницей.



В 11 часов вечера был сильный ливень, дороги размыты, и транспортировка автотранспортом была невозможна. Было решено доставлять её на моторной аэролодке. К пострадавшей отправили фельдшера, и за 2,5 часа, несмотря на тяжёлые погодные условия, женщину доставили в центральную районную больницу. Откуда её эвакуировали санитарной авиацией в Улан-Удэ, в сосудистый центр республиканской клинической больницы.



В том же районе мужчина, приехав погостить на летнюю стоянку, получил травму в горах. Он поскользнулся и сломал обе ноги.



Из-за того, что три дня шли дожди, дороги были сильно размыты, транспортировка автомобильным транспортом не представлялась возможной.



- Администрацией центральной районной больницы совместно с главой поселения было принято решение доставить его специализированной техникой. Общими усилиями, мужчина был госпитализирован в центральную больницу района, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



Из районной больницы его эвакуировали медициной катастроф в травматологическое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко.

