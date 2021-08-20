Пациентку эвакуировали на аэролодке и вертолёте
19 августа санитарная авиация Территориального центра медицины катастроф вертолётом Л-410 эвакуировала двух пациентов из отдалённого района Бурятии.
У женщины, которая летом всегда живёт на заимке, в 80 километрах от ближайшего населённого пункта, произошёл инсульт. Она потеряла сознание.
Родственники обнаружили её только спустя время. Они связались с центральной районной больницей.
В 11 часов вечера был сильный ливень, дороги размыты, и транспортировка автотранспортом была невозможна. Было решено доставлять её на моторной аэролодке. К пострадавшей отправили фельдшера, и за 2,5 часа, несмотря на тяжёлые погодные условия, женщину доставили в центральную районную больницу. Откуда её эвакуировали санитарной авиацией в Улан-Удэ, в сосудистый центр республиканской клинической больницы.
В том же районе мужчина, приехав погостить на летнюю стоянку, получил травму в горах. Он поскользнулся и сломал обе ноги.
Из-за того, что три дня шли дожди, дороги были сильно размыты, транспортировка автомобильным транспортом не представлялась возможной.
- Администрацией центральной районной больницы совместно с главой поселения было принято решение доставить его специализированной техникой. Общими усилиями, мужчина был госпитализирован в центральную больницу района, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Из районной больницы его эвакуировали медициной катастроф в травматологическое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко.
В Бурятии у женщины произошёл инсульт вдали от цивилизации
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную
Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов
Родители погибшего малыша рассказали, как прошло первое судебное заседание
На крупном пожаре сгорели документы, оргтехника и почтовые отправления
Двое членов банды заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия
Уголовное дело передано в суд
Студент пошёл на обман, так как не хотел устранять задолженности по учёбе
Вор нечаянно запустил цепочку событий, приведших к временному закрытию кафе
Поисковые работы проводились на реке Турка
Пожар начался вечером, а потушили его ночью
Огонь повредил перегородки и пол
Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов
Пожар действует в труднодоступной местности
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными
Происшествия, 19.08.2021
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников