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В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара

В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители погибшего малыша рассказали, как прошло первое судебное заседание

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 августа в Советском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу о смерти маленького Захара, который скончался в детской клинической больнице в Улан-Удэ. С момента трагедии прошло более двух лет.

После заседания родители мальчика записали видео, которое опубликовали на странице отца ребёнка. Родители рассказали, что врач не признал своей вины и не принёс извинения.

- Прошло первое заседание по нашему уголовному делу. Ожидали мы какой-то реакции обвиняемого – врача-реаниматолога. К сожалению, вины не признал, ничего не сказал, раскаяния мы тоже никакого не увидели. Наверное, было бы слишком оптимистично ожидать после двух лет хоть каких-то извинений, но мы даже сейчас их не услышали, - сказал папа мальчика.

- Мы этого дня ждали более двух лет – написали мы заявление в апреле 2019 года и ждали суда. И когда уже получили на руки повестку, какое-то такое опустошение, что ли. Мы добивались этого такой ценой, вы себе даже представить не можете. Таким трудом… не спали ночи, в ущерб семье, ребёнку, это как дело всей нашей жизни, как идея фикс. И когда получили повестку в суд, уже даже наступило неверие, что будет справедливость. Но в итоге собрались и, конечно, надеемся, что приговор будет максимально строгим для данного человека. Потому что он сделал ничего, чтобы спасти нашего ребёнка, - добавила мама малыша.

В комментариях пользователи Сети поддерживают родителей и желают добиться справедливого приговора суда: «Желаю, чтобы вы добились справедливости», «Будьте сильными, конечно, столько пройдено - это очень тяжело всё вспоминать в малейших подробностях. Крепитесь», «Мы с вами!», «Держитесь! Не опускайте руки! Виновные должны быть наказаны!», «Добейтесь справедливого решения», «Молодцы, до конца за смерти наших детей должны отвечать».

Четырёхмесячный Захар поступил в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с диагнозом «острый бронхит» зимой 2019 года. Вскоре после госпитализации малыш впал в кому с отёком мозга.

Родители добились того, чтобы их ребёнка перевели в детскую республиканскую больницу на проспекте Строителей. Долгих шесть месяцев ребёнок не приходил в сознание и в итоге, к сожалению, умер. Вместе с родителями скорбели многие жители Бурятии.

Весной того же года было возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному, повлёкшее его смерть (ст.124 УК РФ). К концу года родителям мальчика удалось попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил передать уголовное дело из Бурятии в центральный аппарат СК.

Вскоре после трагического случая, в мае 2019 года, детскую клиническую больницу на Модогоева ликвидировали как самостоятельное учреждение и присоединили к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (что на проспекте Строителей).
врачи суд

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