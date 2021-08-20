В Бурятии кафе из-за кражи попалось на нарушении указа главы

Происшествия, Фото: УФССП по Бурятии

Вор нечаянно запустил цепочку событий, приведших к временному закрытию кафе



В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии судебные приставы на 15 суток приостановили деятельность кафе «Мия». Кафе работало в период действия ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



У посетительницы кафе украли телефон. В связи с этим она была вынуждена обратиться в отделение полиции. После выяснения всех обстоятельств пропажи, оказалось, что несмотря на введённый режим, двери кафе были открыты для посетителей после 23:00.



В отношении хозяйки кафе был составлен протокол об административном правонарушении.



Кабанский районный суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Суд назначил наказание в виде 15 суток административного приостановления деятельности кафе.



Судебные приставы незамедлительно выехали в Селенгинск. Они опечатали помещение и предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.



Во время действия административного наказания судебный пристав будет проверять, не открылось ли незаконно кафе.







