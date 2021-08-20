В Бурятии кафе из-за кражи попалось на нарушении указа главы

Вор нечаянно запустил цепочку событий, приведших к временному закрытию кафе
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии судебные приставы на 15 суток приостановили деятельность кафе «Мия». Кафе работало в период действия ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
У посетительницы кафе украли телефон. В связи с этим она была вынуждена обратиться в отделение полиции. После выяснения всех обстоятельств пропажи, оказалось, что несмотря на введённый режим, двери кафе были открыты для посетителей после 23:00.
В отношении хозяйки кафе был составлен протокол об административном правонарушении.
Кабанский районный суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Суд назначил наказание в виде 15 суток административного приостановления деятельности кафе.
Судебные приставы незамедлительно выехали в Селенгинск. Они опечатали помещение и предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
Во время действия административного наказания судебный пристав будет проверять, не открылось ли незаконно кафе.
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Происшествия, Фото:
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