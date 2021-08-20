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Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников

Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников
Происшествия,  Фото:pexels.com
Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов

В октябре 2020 года в Твери было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как оказалось, 22-летний житель Улан-Удэ организовал группу, участники которой по заранее разработанному плану звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали гражданам ложную информацию о попытке незаконного списания средств с их банковской карты. Введя потерпевшего в заблуждение, используя различные психологические приёмы, мошенники вынуждали его снять все накопления, имеющиеся на счетах, и через банкомат перевести деньги на счета банковских карт, указанные ими. Аферисты уверяли, что резервные счета банка.

В результате этих действий житель Твери перевёл на счета мошенников около шести миллионов рублей.

- Впоследствии к возбуждённому уголовному дулу были присоединены дела более чем по 100 аналогичным эпизодам мошеннических действий, совершённых в различных регионах Российской Федерации, - сообщили в Заволжском районном суде Твери.

Пока по уголовному делу проходит пятеро обвиняемых, которым избраны различные меры пресечения.

Постановлением суда от 17 августа срок содержания под стражей обвиняемого продлён до 28 сентября.
мошенничество

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