Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников

Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов
В октябре 2020 года в Твери было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Как оказалось, 22-летний житель Улан-Удэ организовал группу, участники которой по заранее разработанному плану звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали гражданам ложную информацию о попытке незаконного списания средств с их банковской карты. Введя потерпевшего в заблуждение, используя различные психологические приёмы, мошенники вынуждали его снять все накопления, имеющиеся на счетах, и через банкомат перевести деньги на счета банковских карт, указанные ими. Аферисты уверяли, что резервные счета банка.
В результате этих действий житель Твери перевёл на счета мошенников около шести миллионов рублей.
- Впоследствии к возбуждённому уголовному дулу были присоединены дела более чем по 100 аналогичным эпизодам мошеннических действий, совершённых в различных регионах Российской Федерации, - сообщили в Заволжском районном суде Твери.
Пока по уголовному делу проходит пятеро обвиняемых, которым избраны различные меры пресечения.
Постановлением суда от 17 августа срок содержания под стражей обвиняемого продлён до 28 сентября.
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Происшествия, Фото:
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