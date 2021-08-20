Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников

Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов



В октябре 2020 года в Твери было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Как оказалось, 22-летний житель Улан-Удэ организовал группу, участники которой по заранее разработанному плану звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали гражданам ложную информацию о попытке незаконного списания средств с их банковской карты. Введя потерпевшего в заблуждение, используя различные психологические приёмы, мошенники вынуждали его снять все накопления, имеющиеся на счетах, и через банкомат перевести деньги на счета банковских карт, указанные ими. Аферисты уверяли, что резервные счета банка.



В результате этих действий житель Твери перевёл на счета мошенников около шести миллионов рублей.



- Впоследствии к возбуждённому уголовному дулу были присоединены дела более чем по 100 аналогичным эпизодам мошеннических действий, совершённых в различных регионах Российской Федерации, - сообщили в Заволжском районном суде Твери.



Пока по уголовному делу проходит пятеро обвиняемых, которым избраны различные меры пресечения.



Постановлением суда от 17 августа срок содержания под стражей обвиняемого продлён до 28 сентября.

