 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 августа

18 августа

Популярное

Улан-удэнка села на шею мужчины и убила его

Улан-удэнка села на шею мужчины и убила его
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина хотела задержать пьяного горожанина до приезда полицейских

Приговором Железнодорожного районного суда улан-удэнка осуждена за причинение смерти по неосторожности.

8 апреля 2021 года женщина, желая удержать до приезда полицейских пьяного нарушителя, догнала его во дворе дома. Она повалила мужчину на землю, прижала бёдрами в области шеи и схватила его за руки.

Она удерживала его в таком положении около 15 минут: сдавливала таким образом вокруг шеи, ограничив тем самым ему свободный доступ воздуха. Мужчина задохнулся и скончался.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл: полное признание вины, раскаяние в содеянном, противоправность поведения потерпевшего, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику по месту работы, наличие двоих малолетних детей и т.д. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Приговором суда улан-удэнке назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в силу, сообщили в суде.
причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
Происшествия, 19.08.2021
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников
В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде
В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде
Происшествия, 19.08.2021
Первое заседание суда произошло спустя два года после трагедии
Более 100 жителей Забайкалья обманули при покупке клубники
Более 100 жителей Забайкалья обманули при покупке клубники
Происшествия, 19.08.2021
Продавец взял предоплату, но ягоду так и не привёз
В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина почти три десятка лет скрывался от правосудия
Улан-удэнца обокрала девушка с сайта знакомств
Улан-удэнца обокрала девушка с сайта знакомств
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина пригласил незнакомку к себе, находясь в запое
В Бурятии осудили упрямого экстремиста
В Бурятии осудили упрямого экстремиста
Происшествия, 19.08.2021
Осуждённому не помогло то, что он удалил свою страницу в соцсети и приложение с телефона
Житель Бурятии лишился телефона на пляже
Житель Бурятии лишился телефона на пляже
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина оставил свой рюкзак всего на несколько минут
В Чите начали проверку по разведённому костру из книг
В Чите начали проверку по разведённому костру из книг
Происшествия, 19.08.2021
При наличии нарушений прокуратура примет меры
Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП
Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП
Происшествия, 19.08.2021
Мать и одна её дочерей попали в реанимацию
В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатит 1,6 млн
В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатит 1,6 млн
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина незаконно вырубил 90 сосен
В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым
Происшествия, 19.08.2021
Рыбак пропал почти неделю назад
В Бурятии утонул турист из Кемерова
В Бурятии утонул турист из Кемерова
Происшествия, 19.08.2021
Любитель экстремального отдыха погиб в отдалённом районе Бурятии
В Бурятии московские туристы застряли на реке
В Бурятии московские туристы застряли на реке
Происшествия, 19.08.2021
Туристы-экстремалы потеряли свои катамараны
В Бурятии затопило дорогу
В Бурятии затопило дорогу
Происшествия, 19.08.2021
«Большая вода» отрезала жителей нескольких сёл от райцентра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^