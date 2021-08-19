Улан-удэнка села на шею мужчины и убила его

Женщина хотела задержать пьяного горожанина до приезда полицейских



Приговором Железнодорожного районного суда улан-удэнка осуждена за причинение смерти по неосторожности.



8 апреля 2021 года женщина, желая удержать до приезда полицейских пьяного нарушителя, догнала его во дворе дома. Она повалила мужчину на землю, прижала бёдрами в области шеи и схватила его за руки.



Она удерживала его в таком положении около 15 минут: сдавливала таким образом вокруг шеи, ограничив тем самым ему свободный доступ воздуха. Мужчина задохнулся и скончался.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл: полное признание вины, раскаяние в содеянном, противоправность поведения потерпевшего, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику по месту работы, наличие двоих малолетних детей и т.д. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.



Приговором суда улан-удэнке назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком один год.



Приговор вступил в силу, сообщили в суде.

