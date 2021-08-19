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В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде

В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде
Происшествия,  Фото:pexels.com
Первое заседание суда произошло спустя два года после трагедии

Сегодня, 19 августа, состоялось первое судебное заседание по делу о смерти маленького Захара, который умер в детской клинической больнице в Улан-Удэ.

- Сегодня тот день, который мы добивались два с половиной года – первое судебное заседание! Пожелайте нам удачи добиться справедливости, все-таки мы ещё верим в правосудие и порядочность. Теперь окончательное слово остаётся за судом... – написал папа мальчика на своей странице в Instagram.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2019 года четырёхмесячный Захар попал в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с диагнозом «острый бронхит». Что происходило в больнице – не совсем ясно, но здесь ребёнок впал в кому с отёком мозга.

По требованию родителей малыша он был переведён в детскую республиканскую клиническую больницу на проспекте Строителей. Полгода ребёнок боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался.

По мнению родителей, это произошло «из-за бездействия нескольких из числа сотрудников медучреждения ДКБ на Модогоева». Они требовали наказать виновных.

Весной 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному, повлекшее его смерть (ст.124 УК РФ). По оценке следствия, маленькому пациенту, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, не оказали надлежащую медицинскую помощь.

Родители мальчика дошли до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, он принял их на личном приёме в конце 2019 года. Главный следователь страны поручил передать уголовное дело из Бурятии в центральный аппарат СК.

В мае 2019 года было принято кардинальное решение. Детская клиническая больница на Модогоева ликвидирована как самостоятельное учреждение и присоединена к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (что на проспекте Строителей).


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