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В Бурятии осудили упрямого экстремиста

В Бурятии осудили упрямого экстремиста
Происшествия,  Фото:pexels.com
Осуждённому не помогло то, что он удалил свою страницу в соцсети и приложение с телефона

В Селенгинском районе Бурятии предстал перед судом 49-летний мужчина. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и отношения к религии, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Тогда суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей, который нарушитель заплатил.

Однако всего через несколько месяцев он вновь совершил аналогичное деяние. С августа по октябрь 2020 года он размещал в соцсети изображения и надписи экстремистского характера. Эти посты были направлены на «возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания», признали эксперты.

Узнав о возбуждении уголовного дела, мужчина поспешно удалил страницу и приложение с мобильного телефона. Однако содержание его публикаций уже зафиксировали сотрудники центра противодействия экстремизму МВД Бурятии и сотрудники УФСБ Бурятии.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, который предусматривает упрощённое судопроизводство со снижением максимального срока или размера наказания, установленного санкцией статьи. Заявленное ходатайство удовлетворено.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.


суд экстремизм

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