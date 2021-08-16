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В Улан-Удэ остановили пьяного водителя с ребёнком в машине

В Улан-Удэ остановили пьяного водителя с ребёнком в машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель ранее уже попадался пьяным за рулём

В пятницу на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ДПС. Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах города, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автоинспекторы проверили 240 транспортных средств. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены пять водителей, один из них оказался пьян.

Пьяного водителя автомобиля «Тойота» сотрудники ГИБДД заметили на улице Мунгонова. Результат освидетельствования нарушителя составил 1,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 35-летний улан-удэнец ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

Вместе с ним в автомобиле находилась компания пьяных пассажиров и пятилетний ребёнок.

Также к административной ответственности привлечён хозяин автомобиля за передачу прав управления транспортом водителю в состоянии опьянения.

В выходные массовая проверка водителей состоялась уже по всей республике. Сотрудникам ГИБДДД попались 83 пьяных водителя.



ГИБДД алкогольное опьянение

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