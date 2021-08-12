Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Нападение произошло возле железнодорожных путей



35-летняя жительница города Усть-Кут Иркутской области стала жертвой нападения вооружённого грабителя.



Вблизи железнодорожных путей общего пользования на перегоне «Лена-Якурим» неизвестный мужчина, угрожая ножом, отнял у неё золотые украшения. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.



Преступника удалось задержать «по горячим следам». Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, мужчина, получив отказ потерпевшей передать золотые украшения, сорвал их с неё силой и скрылся.



Украшения транспортные полицейские изъяли в близлежащем ломбарде.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

