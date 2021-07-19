В результате ДТП пострадала девушка
18 июля в 17:00 на улице Байкальская в Иркутске столкнулись Toyota Camry и Pontiac Vibe. Универсал опрокинулся на бок.
В результате автоаварии за медицинской помощью обратилась 26-летняя девушка, водитель «Тойоты».
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутске автомобиль перевернулся на бок
Происшествия, Фото:
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