В Иркутске автомобиль перевернулся на бок

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

В результате ДТП пострадала девушка



18 июля в 17:00 на улице Байкальская в Иркутске столкнулись Toyota Camry и Pontiac Vibe. Универсал опрокинулся на бок.



В результате автоаварии за медицинской помощью обратилась 26-летняя девушка, водитель «Тойоты».



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

