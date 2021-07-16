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В Иркутской области призывают беречь полозов

В Иркутской области призывают беречь полозов
Происшествия,  Фото:fotub.com
Численность этой редкой змеи сократилась в насколько раз

«Не обижайте, пожалуйста, полозов!» – обратиться с таким призывом к гостям и местным жителям Прибайкальского национального парка в Иркутской области заставил случай: раздавленная змея была обнаружена вблизи причала переправы на Ольхон.

Что случилось с подростком узорчатого полоза, ещё предстоит выяснить. Он мог стать жертвой несчастного случая или был целенаправленно убит. Вторая версия не исключена: факты неприязненного отношения людей к змеям известны. Некоторые готовы расправиться с пресмыкающимся из страха, так как не знают, что узорчатый полоз не ядовит, а также занесён в Красную книгу Иркутской области как редкий и исчезающий вид.

- История узорчатого полоза в Иркутской области — невесёлая. С 2012 года численность этих змей сократилась в несколько раз. Зачастую по вине человека: сказывается трансформация ландшафтов, интенсивное автомобильное движение. Гибнут полозы и во время сенокосов, и от рук желающих их поймать и держать в неволе. Особенно труден для полозов первый год жизни. Его переживают далеко не все, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Встретить полоза можно на скальниках Ольхона и в Тажеранской степи. И даже на правом берегу Ангары ниже Иркутска. Каждая встреча – повод сообщить о ней научным сотрудникам, которые пристально следят за судьбой вида (можно прислать фото и краткое описание контакта в социальных сетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» или на электронную почту природоохранной организации). Узнать узорчатого полоза легко по четырём буроватым полосам на спине, к хвосту они трансформируются в две. От глаз к шее проходит чёрная полоса.

- Стоит помнить и об уголовной ответственности за гибель животного, внесённого в Красную книгу. За подобный факт, зафиксированный на особо охраняемой природной территории виновник может быть лишён свободы, - напомнили сотрудники нацпарка.
Красная книга Иркутская область природоохранная деятельность змея национальный парк

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