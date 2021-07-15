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В Бурятии в ДТП погибла пенсионерка

В Бурятии в ДТП погибла пенсионерка
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Пожилая женщина скончалась на месте

Сегодня, 15 июля, около десяти часов утра на автодороге Онохой – Заиграево – Новая Брянь в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла женщина.

- 46-летний водитель автомашины «Тойота Аксио», следуя со стороны Новой Бряни, в километре от Заиграево совершил опрокидывание транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП на месте скончалась 74-летняя женщина.

Сколько всего человек было в машине, пока не известно, подробности происшествия выясняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого два смертельных ДТП в Бурятии произошло в выходные. В одном из них погиб тракторист. Также столкновение «Тойоты Висты» и «Жигулей» унесло жизни двух человек.

ДТП смерть

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