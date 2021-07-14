В Улан-Удэ нашли труп неизвестного с тату дракона









Одет: куртка джинсовая тёмно-синего цвета на молнии с большими карманами, кофта тёмно-серая с красно-белыми полосами, джинсы синего цвета, ботинки чёрные.



Всех, кто располагает сведениями о личности погибшего, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(914)638-70-77 или 102 (112).





куртка джинсовая тёмно-синего цвета на молнии с большими карманами, кофта тёмно-серая с красно-белыми полосами, джинсы синего цвета, ботинки чёрные.Всех, кто располагает сведениями о личности погибшего, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(914)638-70-77 или 102 (112).

В Улан-Удэ устанавливают личность погибшего мужчины. Его тело было обнаружено 8 июля на реке Уда в районе улицы Таганской.- Погибший гражданин европейской внешности, возраст 40-55 лет, среднего роста, плотного телосложения. Особая примета – татуировка с изображением дракона и надписями, похожими на иероглифы, на правом плече, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.