В Улан-Удэ нашли труп неизвестного с тату дракона

Полиция устанавливает личность погибшего
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшего мужчины. Его тело было обнаружено 8 июля на реке Уда в районе улицы Таганской.
- Погибший гражданин европейской внешности, возраст 40-55 лет, среднего роста, плотного телосложения. Особая примета – татуировка с изображением дракона и надписями, похожими на иероглифы, на правом плече, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Одет:
куртка джинсовая тёмно-синего цвета на молнии с большими карманами, кофта тёмно-серая с красно-белыми полосами, джинсы синего цвета, ботинки чёрные.
Всех, кто располагает сведениями о личности погибшего, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(914)638-70-77 или 102 (112).
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