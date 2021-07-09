В Иркутской области мужчина и женщина убили двух человек

Жертвами убийц оказались два брата



В городе Нижнеудинск раскрыли двойное убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



По версии следствия, 1 июля компания на даче распивала спиртное. В ходе застолья хозяин дома поссорился с 42-летним гостем. Конфикт закончился убийством - гостя задушили.



Спустя некоторое время в дом пришёл 47-летний брат погибшего. От свидетеля решили избавиться и также задушили.



Тела убийцы сбросили в подполье.



Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители – 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый и его 32-летняя знакомая, также ранее судимая. Следователи выясняют, что стало мотивом убийства.



Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

