Жертвами убийц оказались два брата
В городе Нижнеудинск раскрыли двойное убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
По версии следствия, 1 июля компания на даче распивала спиртное. В ходе застолья хозяин дома поссорился с 42-летним гостем. Конфикт закончился убийством - гостя задушили.
Спустя некоторое время в дом пришёл 47-летний брат погибшего. От свидетеля решили избавиться и также задушили.
Тела убийцы сбросили в подполье.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители – 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый и его 32-летняя знакомая, также ранее судимая. Следователи выясняют, что стало мотивом убийства.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области мужчина и женщина убили двух человек
Происшествия, Фото:
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