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В Иркутской области мужчина и женщина убили двух человек

В Иркутской области мужчина и женщина убили двух человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертвами убийц оказались два брата

В городе Нижнеудинск раскрыли двойное убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, 1 июля компания на даче распивала спиртное. В ходе застолья хозяин дома поссорился с 42-летним гостем. Конфикт закончился убийством - гостя задушили.

Спустя некоторое время в дом пришёл 47-летний брат погибшего. От свидетеля решили избавиться и также задушили.

Тела убийцы сбросили в подполье.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители – 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый и его 32-летняя знакомая, также ранее судимая. Следователи выясняют, что стало мотивом убийства.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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