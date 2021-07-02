Мошенников, продавших виртуальные шины и диски жителям Иркутской области, поймали



























Сотрудники полиции из Новосибирска задержали трёх человек, живущих в Красноярском крае, по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет создали сайт, на котором предлагали купить покрышки и диски для автомобилей по ценам ниже рыночных.Как сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области, от действий мошенников пострадали 352 жителей разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более шести миллионов рублей.Через сайт к аферистам обращались покупатели, обговаривались детали и взималась предоплата. После связь с покупателями полностью прекращалась.На данный момент в Иркутской области установлено 14 фактов хищения, связанных с деятельностью сайта. Жители Иркутской области, желавшие купить недорогие колоса, потеряли свыше 200 тысяч рублей.В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около шести миллионов рублей. По местам проживания фигурантов обнаружены три миллиона рублей, арестован один из счетов, на котором находился миллион рублей. Также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых велось обналичивание денег.Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». С обвиняемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.