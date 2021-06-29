В Бурятии потушили один сложный лесной пожар из двух









Один сложный лесной пожар на площади 29 га ликвидирован. Продолжается тушение лесного пожара на площади 10 га.



- Кроме этого, под постоянным наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся пяти термоточек в Северо-Байкальском и Муйском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года произошло 356 лесных пожаров на общей площади 74,8 тысяч га.







