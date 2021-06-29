В Бурятии потушили один сложный лесной пожар из двух

Накануне, 28 июня проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе Бурятии. Они возникли из-за сухой грозы в труднодоступной горной местности. Потому все работы выполняются вручную, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 100 пожарных-десантников. Для переброски сотрудников и оборудования был задействован вертолёт Ми-8.
Один сложный лесной пожар на площади 29 га ликвидирован. Продолжается тушение лесного пожара на площади 10 га.
- Кроме этого, под постоянным наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся пяти термоточек в Северо-Байкальском и Муйском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года произошло 356 лесных пожаров на общей площади 74,8 тысяч га.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», накануне в России ликвидировали 67 лесных пожаров на площади 2,5 тысяч га. На утро 29 июня действует 267 лесных пожаров на площади более 192 тысяч га. Больше всего пожаров в Якутии, где там горит лес на огромной территории – более 137 тысяч га. На втором месте по-прежнему Иркутская область, где площадь пожаров 40,5 тысяч га. Как сообщал «Байкал-Dailу», в Иркутской области для борьбы с труднодоступными очагами начали вызывать искусственные дожди.