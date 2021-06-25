Читинец убил женщину и выбросил труп на улицу

Труп убийца завернул в покрывало



Следователи предъявили обвинение в убийстве 32-летнему жителю Читы.



По данным следствия, в ночь на 21 июня мужчина в своей квартире на улице Бабушкина в ходе конфликта убил 39-летнюю знакомую, несколько раз ударив её ножом. После убийства завернул тело женщины в покрывало, вытащил на улицу и бросил на соседней улице.



Тело женщины обнаружили утром следующего дня. Следователи установили личность погибшей, обратившись к забайкальцам через СМИ и социальные сети.



При отработке круга знакомых убитой оперативники полиции выяснили, что женщина уехала в гости к своему знакомому. При первом же допросе мужчина признался в убийстве.



В ходе проверки показаний на месте обвиняемый подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления.



Назначены судебные экспертизы, в том числе, экспертиза ДНК, а также психолого-психиатрическая. Завтра следователи будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

