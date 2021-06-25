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В Бурятии пенсионерка обокрала подругу

В Бурятии пенсионерка обокрала подругу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Пожилую подозреваемую в краже денег задержали росгвардейцы

В полицию села Баргузин поступило сообщение о краже наличных денег.

Жительница Баргузина сообщила, что у неё украли 27 тысяч рублей. Накануне у неё дома была гостья, они распивали алкоголь. Утром пенсионерка обнаружила пропажу наличных денег из кошелька, о чем незамедлительно заявила в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую по месту жительства. Это 62-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности подруга потерпевшей.

- Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков хозяйка уснула, оставив гостью за столом. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила деньги и покинула жилище. Часть похищенных денег, около 18 тысяч рублей, женщина потратила на алкоголь и личные нужды, остальное выдала правоохранителям, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия
 
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