В Бурятии пенсионерка обокрала подругу

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Пожилую подозреваемую в краже денег задержали росгвардейцы



В полицию села Баргузин поступило сообщение о краже наличных денег.



Жительница Баргузина сообщила, что у неё украли 27 тысяч рублей. Накануне у неё дома была гостья, они распивали алкоголь. Утром пенсионерка обнаружила пропажу наличных денег из кошелька, о чем незамедлительно заявила в полицию.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую по месту жительства. Это 62-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности подруга потерпевшей.



- Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков хозяйка уснула, оставив гостью за столом. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила деньги и покинула жилище. Часть похищенных денег, около 18 тысяч рублей, женщина потратила на алкоголь и личные нужды, остальное выдала правоохранителям, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

