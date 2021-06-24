В Иркутской области убийца сбросил тело в выгребную яму

Убийца пытался уйти от возмездия



42-летнему жителю Качугского района предъявлено обвинение в убийстве знакомого, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 3 июня двое мужчин находились в лесу в зимовье, расположенного в урочище Морой Качугского района. Между ними произошла ссора, в ходе которой 42-летний мужчина вооружился ножом и нанёс товарищу ножевое ранение. В результате 49-летний потерпевший скончался на месте.



После убийства мужчина спрятал тело в выгребной яме.



Своему нанимателю (мужчина работает сторожем на заимке) он соврал, что приятель ушёл проверять рыболовные сети и не вернулся. Однако наниматель не поверил ему и 13 июня обратился в полицию.



Полицейские и следователи задержали мужчину. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

