Убийца пытался уйти от возмездия
42-летнему жителю Качугского района предъявлено обвинение в убийстве знакомого, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 3 июня двое мужчин находились в лесу в зимовье, расположенного в урочище Морой Качугского района. Между ними произошла ссора, в ходе которой 42-летний мужчина вооружился ножом и нанёс товарищу ножевое ранение. В результате 49-летний потерпевший скончался на месте.
После убийства мужчина спрятал тело в выгребной яме.
Своему нанимателю (мужчина работает сторожем на заимке) он соврал, что приятель ушёл проверять рыболовные сети и не вернулся. Однако наниматель не поверил ему и 13 июня обратился в полицию.
Полицейские и следователи задержали мужчину. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области убийца сбросил тело в выгребную яму
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