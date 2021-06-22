Улан-удэнца обокрал случайный собутыльник

Вор дождался, пока мужчина уснёт
В Улан-Удэ в одну из майских ночей мужчина на улице познакомился с 34-летним горожанином. Вскоре на квартире он уже распивал алкоголь в новой компании.
Когда мужчина уснул, новый знакомый забрал его телефон, прихватил из прихожей куртку и сбежал, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
С помощью «мобильного банка» подозреваемый перевёл со счета более 15 тысяч рублей, которые потратил на гулянки. Украденный гаджет не был защищен паролем.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.
Полицейские изъяли у него телефон, от куртки вор уже избавился. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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