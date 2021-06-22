 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

«Артур, дай шанс»: Мошенник из Оренбурга обманывал жительниц Иркутской области

«Артур, дай шанс»: Мошенник из Оренбурга обманывал жительниц Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек предлагал пассивный заработок

Полицейские задержали в Оренбурге подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении жительниц Иркутской области. По данным следствия, в мае он похитил у женщин из Усть-Илимска свыше 100 тысяч рублей. Аферист предлагал заработок в виде инвестиций и выдавал себя за представителя крупной компании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Обманутые пользователи соцсети Instagram заинтересовались пассивным заработком с доходом от 70 до 130%. При вложении 10 тысяч рублей им обещали сумму выплаты от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды женщины ждали в срок от 1 до 7 дней. Каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в Direct требуемую фразу «Артур, дай шанс», заполнила анкету и перевела деньги. После перечисления средств дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказывалась удалённой.



Полицейские во время выезда в Оренбургскую область задержали 25-летнего подозреваемого, а также доставили в отдел полиции его знакомого, обналичившего деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска полицейские обнаружили сим-карты, сотовые телефоны и интернет-оборудование, имеющее доказательственное значение для уголовного дела.

Ленинским районным судом Оренбурга задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи проверяют вероятную причастность подозреваемого к совершению иных мошенничеств.

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров
В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров
Происшествия, 22.06.2021
Один из пожаров продолжают тушить
В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
Происшествия, 21.06.2021
Девушка попросила позвонить и не вернула телефон
В Улан-Удэ избили вахтёра дома
В Улан-Удэ избили вахтёра дома
Происшествия, 21.06.2021
На вахтёра напали, когда он пытался прогнать шумную компанию
В Бурятии мужчины катались на мотовездеходе в воде Байкала
В Бурятии мужчины катались на мотовездеходе в воде Байкала
Происшествия, 21.06.2021
Отдыхающих возмутило такое отношение к Байкалу
В Иркутской области два человека погибли в столкновении с большегрузом
В Иркутской области два человека погибли в столкновении с большегрузом
Происшествия, 21.06.2021
По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость
В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа
В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа
Происшествия, 21.06.2021
Ворами оказались 24-летний парень и трое подростков
В Улан-Удэ иркутянка обманула подругу на 27 тысяч
В Улан-Удэ иркутянка обманула подругу на 27 тысяч
Происшествия, 21.06.2021
Девушка перевыпустила банковскую карту, которой пользовалась подруга
В Иркутске расследуют дело о контрабанде леса
В Иркутске расследуют дело о контрабанде леса
Происшествия, 21.06.2021
Стоимость незаконно вырубленной древесины превысила 1,5 млн рублей  
В Улан-Удэ трём закладчикам грозит пожизненное
В Улан-Удэ трём закладчикам грозит пожизненное
Происшествия, 21.06.2021
Установлена их причастность к 21 тяжкому преступлению
В Улан-Удэ водитель мопеда без прав пострадал в ДТП
В Улан-Удэ водитель мопеда без прав пострадал в ДТП
Происшествия, 21.06.2021
Недавно молодого человека задерживали за езду без прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^