«Артур, дай шанс»: Мошенник из Оренбурга обманывал жительниц Иркутской области





Полицейские задержали в Оренбурге подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении жительниц Иркутской области. По данным следствия, в мае он похитил у женщин из Усть-Илимска свыше 100 тысяч рублей. Аферист предлагал заработок в виде инвестиций и выдавал себя за представителя крупной компании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Обманутые пользователи соцсети Instagram заинтересовались пассивным заработком с доходом от 70 до 130%. При вложении 10 тысяч рублей им обещали сумму выплаты от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды женщины ждали в срок от 1 до 7 дней. Каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в Direct требуемую фразу «Артур, дай шанс», заполнила анкету и перевела деньги. После перечисления средств дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказывалась удалённой.Полицейские во время выезда в Оренбургскую область задержали 25-летнего подозреваемого, а также доставили в отдел полиции его знакомого, обналичившего деньги.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска полицейские обнаружили сим-карты, сотовые телефоны и интернет-оборудование, имеющее доказательственное значение для уголовного дела.Ленинским районным судом Оренбурга задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Следователи проверяют вероятную причастность подозреваемого к совершению иных мошенничеств.