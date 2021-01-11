В Бурятии ребёнок упал в глубокий колодец

На помощь прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Старший группы задержания Дмитрий Попов и водитель Дмитрий Шолен при помощи лестницы, принесённой очевидцами, достали мальчика из трёхметрового колодца. Заплаканного и замёрзшего ребёнка посадили в служебный автомобиль и доставили в медицинское учреждение.





В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии восьмилетний ребёнок упал в колодец. Мальчика вытащили сотрудники вневедомственной охраны, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Призыв о помощи разместила в местной группе в мессенджере бабушка упавшего в колодец мальчика. Плачущая женщина сообщила, что внук упал в колодец возле водонасосной башни, сильно ушибся, и они ждут помощи: «Помогите, пожалуйста, кто может, подъезжайте!»Бабушка рассказала, что внук играл недалеко от дома с другими детьми и, не заметив присыпанной снегом ямы, провалился в неё. Прибежав на место, бабушка успокаивала внука и просила помощи в группе в мессенджере: «Помогите, пожалуйста! Прямо сейчас ребёнок упал в яму, нужна лестница, он ушибся очень сильно! Помогите, пожалуйста, кто может, подъезжайте!».Женщина поблагодарила росгвардейцев за спасение ребёнка.